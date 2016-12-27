{{user.notifications_count}}
Выйти
Войти
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированны. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,91
Динамика за 2 недели
Евро 63,73
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
27 декабря 2016
26 декабря 2016
12:44  27 декабря 2016 0

Продажи автомобилей в Екатеринбурге выросли впервые за три года

Субботник на Белой Башне. Екатеринбург, автосалон, продажа авто
Четвертый месяц подряд в Екатеринбурге продается более 3000 автомобилейФото: Владимир Жабриков © URA.Ru

В Екатеринбурге впервые за последние три года выросли продажи автомобилей. Рост был зафиксирован по итогам ноября 2016 года — дилеры реализовали 3280 машин, что на 1% больше показателя ноября-2015. Последний раз продажи демонстрировали рост по итогам одного месяца в декабре 2013 года.

Четвертый месяц подряд в Екатеринбурге продается более 3000 автомобилей.

Всего с января по ноябрь нынешнего года, по данным агентства «Auto-Dealer-Екатеринбург», было продано 31948 новых легковых и легких коммерческих автомобилей (на 18% меньше, чем в прошлом году).

В топ-10 по итогам одного месяца сразу семь брендов показали положительную динамику. Третье место в рейтинге предпочтений покупателей занял бренд KIA, обойдя Toyota. В конце года может обостриться борьба за девятое место между Skoda и GAZ.

В минусе остались Renault, Toyota и Nissan.

В премиум-сегменте лидер по-прежнему Lexus — впервые готовится стать самой популярной маркой этого класса по итогам всего года. В топ-30 впервые появился Ravon, заменивший на рынке Daewoo.

Доля Екатеринбурга в общем объеме продаж автомобилей в России по итогам 11 месяцев составляет 2,5%.

Эксперты считают, что ждать роста продаж в декабре не стоит. Тем не менее, успехом можно считать уже то, что падение рынка составило менее 20%.

Наталья Щербакова
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров