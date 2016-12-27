Преступник, ранивший пять человек в Москве, взял в заложники женщину

12:20 27 декабря 2016 0

Московская полиция пытается освободить женщину, взятую в заложницы грабителем Фото: Александр Елизаров © URA.Ru

Мужчина, ранивший из охотничьего ружья пятерых человек на западе Москвы, захватил женщину в заложники. Он заперся вместе с ней в соседней квартире, сообщили в Следсвенном комитете по Москве.

«Следователи и сотрудники полиции принимают меры по освобождению женщины и задержанию подозреваемого», — говорится в сообщении СКР.

Уголовное дело возбуждено по трем статьям: «Покушение на убийство двух и более лиц», «Посягательство на жизнь сотрудника полиции» и «Захват заложников» передает «Газета.Ru».

Ранее сообщалось, что перестрелка произошла на улице Ельнинской. Злоумышленник, которого сотрудники полиции пытались задержать за ограбление в его квартире, открыл стрельбу из охотничьего ружья и ранил пятерых человек — полицейских и сотрудников ГБУ «Жилищник», присутствующих при проведении следственных действий, сообщала «Национальная служба новостей».