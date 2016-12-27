Пермский депутат признал вину в страшном ДТП и гибели школьника

13:08 27 декабря 2016 6

Правоохранителям предстоит выяснить все детали скандального ДТП (архивный снимок) Фото: Владимир Жабриков © URA.Ru

Депутат, под колесами которого погиб подросток, признал свою вину. Парламентарий рассказал «URA.Ru» подробности трагедии.

В поселке Рябинино Чердынского района 22 декабря произошла трагедия — вечером, около 20:30 на улице Ленина был совершен наезд на 14-летнего подростка, в результате которого мальчик скончался до приезда скорой помощи. Случай стал резонансным, поскольку ГИБДД объявила о розыске водителя — информация о ДТП распространилась в пермских СМИ.

Андрей Гачегов не отрицает своей вины в гибели подростка Фото с сайта Чердынского муниципального района

Выяснилось, что юноша попал под колеса автомобиля «KIA Sportage», принадлежащего 39-летнему депутату Земского собрания Чердынского района, заместителю директора компании «Урал-консалтинг» Андрею Гачегову. По факту гибели подростка возбуждено уголовное дело.

«URA.Ru» удалось связаться с парламентарием, который подтвердил, что находился за рулем автомобиля, и изложил свою версию трагедии. Так, депутат говорит, что как такового наезда на пешехода не было — мальчик, по непонятной причине, лежал на проезжей части, в результате чего автомобиль подростка переехал. При этом депутат опровергает версию, что фары его машины были выключены. Однако подростка он не увидел, поскольку на данном участке улицы Ленина отсутствует освещение.

«Я двигался скоростью примерно 60 километров в час. В последний момент увидел, что на проезжей части лежит человек, и попытался избежать наезда, вывернул руль вправо — машину отбросило. Я был шокирован, вышел из автомобиля, подошел. Голова мальчика была прикрыта капюшоном — его лица не было видно. Рядом находился еще один подросток. Я обратился к ним со словами „Что вы творите?!“. В этот момент пострадавший мальчик встал и пошел в обратную от меня сторону. Я спросил: „Все нормально?“ Они ушли. Не до конца осознавая происходящее, я не вызвал скорую помощь, а вернулся в машину и уехал. Подумал, что с мальчиком все в порядке», — говорит Андрей Гачегов.

Собеседник добавил, что спустя некоторое время он узнал о смерти мальчика, поэтому утром следующего дня поехал в полицию с явкой с повинной. Депутат сдал анализы на присутствие в организме следов алкоголя и наркотических веществ и передал правоохранителям автомобиль для проведения проверки. Почему школьник лежал на дороге — парламентарий не знает. С показаниями второго подростка ему не дали ознакомиться. Сейчас депутат фигурирует в деле в качестве свидетеля.

«Я выражаю глубокие соболезнования семье погибшего мальчика. Готов оказать его родным любую помощь», — говорит Андрей Гачегов.

Источник «URA.Ru» в правоохранительных органах отмечает, что школьник скончался от тяжелых повреждений внутренних органов, поэтому быстрый приезд скорой помощи не спас бы жизнь подростку. Опрашиваются все свидетели произошедшего, которые могут рассказать об обстоятельствах и деталях трагедии — уголовное дело сейчас возбуждено именно по факту гибели мальчика.