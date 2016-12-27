13:00 27 декабря 2016 0

Подрядчик югорских нефтяников похитил свыше 13 млн рублей Фото: torange.ru

Ведущий инженер фирмы-подрядчика ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» ООО «Мастер-Нефть» стала фигурантом уголовного дела.

Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). Сумма похищенных денег превышает 13 млн рублей. Об этом во вторник, 27 декабря, сообщили «URA.Ru» в пресс-службе прокуратуры ХМАО-Югры.

«Следствием установлено, что работник указанной коммерческой организации с июня 2013 года по ноябрь 2015 года, действуя вопреки интересам организации в корыстных целях, растратила вверенные ей денежные средства, путем завышения объемов израсходованных химических реагентов», — уточняют в ведомстве.

Обвинительное заключение утверждено прокуратурой. Уголовное дело направлено в суд.

Как удалось выяснить агентству, нефтяная компания «Мастер-Нефть» была основана в мае 2010 года и специализируется на капитальном и текущем ремонте скважин. В 2012 году было открыто подразделение в Когалыме. Фирма является основным подрядчиком ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь».