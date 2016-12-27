12:59 27 декабря 2016 0

Россиянин два года томился в украинской тюрьме по ложному обвинению Фото: Александр Елизаров © URA.Ru

Похищенного и незаконно осужденного на Украине россиянина Владимира Безобразова удалось освободить, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

В июне 2014 года мужчину похитили, когда он отдыхал в Одессе вместе с семьей. Его обвинили в вербовке украинцев для участия в вооруженном конфликте на стороне самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщает «Газета.Ru».

Как отметили в СКР, «признательных» показаний от Владимира Безобразова добивались, угрожая расправой над его родственниками. «Убедили, что если не добьются „признательных“ показаний, Безобразова и его семью отдадут на растерзание „Правому сектору“ (организация запрещена на территории России)», — рассказала Светлана Петренко. Она также отметила, что добиться освобождения россиянина удалось «благодаря усилиям российской стороны».

Петренко уточнила, что СК России продолжает расследование уголовного дела о похищении россиян сотрудниками украинских силовых структур.