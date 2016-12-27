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27 декабря 2016
Главные новости Москвы
12:59  27 декабря 2016 0

Освобожден россиянин, похищенный на Украине. «Признание» выбивали, наводя автоматы на семью

Клипарт. Греция. Крит., тюрьма, свет в окне
Россиянин два года томился в украинской тюрьме по ложному обвинениюФото: Александр Елизаров © URA.Ru

Похищенного и незаконно осужденного на Украине россиянина Владимира Безобразова удалось освободить, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

В июне 2014 года мужчину похитили, когда он отдыхал в Одессе вместе с семьей. Его обвинили в вербовке украинцев для участия в вооруженном конфликте на стороне самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщает «Газета.Ru».

Как отметили в СКР, «признательных» показаний от Владимира Безобразова добивались, угрожая расправой над его родственниками. «Убедили, что если не добьются „признательных“ показаний, Безобразова и его семью отдадут на растерзание „Правому сектору“ (организация запрещена на территории России)», — рассказала Светлана Петренко. Она также отметила, что добиться освобождения россиянина удалось «благодаря усилиям российской стороны».

Петренко уточнила, что СК России продолжает расследование уголовного дела о похищении россиян сотрудниками украинских силовых структур.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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