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Главные новости Челябинской области
13:36  27 декабря 2016 0

«Трактор» поздравили с днем рождения. «Вы — мощь Южного Урала»

Хоккей Трактор -Амур. Челябинск, лошкин алексей, голицын евгений, сеничев иван, тефтелев евгений, дубровский борис
Президент клуба регулярно появляется в VIP-ложе ледовой ареныФото: Вадим Ахметов © URA.Ru

Губернатор Челябинской области поздравил хоккейный клуб «Трактор» с днем основания. Также Борис Дубровский приветствовал команду и как президент хоккейного клуба, сообщили «URA.Ru» в пресс-службе главы Южного Урала.

«Вот уже 69 лет имя легендарной команды ассоциируется во всем мире с Россией и Челябинской областью. „Трактор“ стал олицетворением южноуральской мощи, воплотил в спорте лучшие черты нашего характера: железную волю к победе, неутомимое трудолюбие, поддержку и взаимопомощь. В этот памятный день мы благодарим всех тех, кто создавал команду, кто блестящей игрой прославлял Челябинск. Имена ветеранов клуба навсегда запечатлены в наших сердцах. Этот сезон „Трактор“ начал уверенно, с хорошим боевым настроем. Пусть и следующий, юбилейный год станет для клуба победным! Вперед, „Трактор!“ Вперед, Челябинск!», — говорится в приветственном адресе.

«Трактор» был основан 69 лет назад: 27 декабря 1947 года по инициативе директора Челябинского тракторного завода Исаака Зальцмана на Южном Урале открылась первая на Южном Урале спортивная секция по хоккею с шайбой. До 1953 года команда по канадскому хоккею называлась «Дзержинец», с 1953 года была переименована в «Авангард», а с 1958 года носит привычное имя «Трактор».

В 1973 году «Трактор» вышел в финал Кубка Шпенглера и в финал Кубка СССР, в 1977-м завоевал «бронзу» Чемпионата СССР, а в 1993-м — «бронзу» Чемпионата Межнациональной хоккейной Лиги. В 1993 и 1994 годах челябинцы завоевали третьи места Чемпионата и Кубка Межнациональной хоккейной Лиги, в 2012-м — Кубок Континента и «бронзу» Кубка Гагарина. Серебряные медали Кубка Гагарина достались «черно-белым» в 2013 году.

Алексей Шумов
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