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Главные новости Курганской области
13:26  27 декабря 2016 1

В авиакатастрофе самолета Ту-154 погиб внук жительницы Зауралья. «Он с семьей собирался в Шадринск»

Старший воздушный радист — бортовой переводчик капитан СухановФото: tvzvezda.ru © URA.Ru
новость из сюжета:
Катастрофа Ту-154, летевшего в Сирию
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Погибший в авиакатастрофе член экипажа самолета Ту-154 85572 капитан Суханов Алексей Олегович был внуком жительницы города Шадринска Сухановой Альбины Григорьевны.

Алексей вместе с женой и маленьким сыном 7 января должен был приехать в Шадринск, сообщает shadr.tv. Уже были оформлены билеты. Алексею Суханову был 31 год, он очень любил Шадринск. Жители города выражают соболезнования его родным и близким.

Ту-154, направлявшийся из Сочи в Сирию, потерпел катастрофу в Черном море 25 декабря. На его борту находились 92 человека, в том числе съемочные группы «Звезды», НТВ и Первого канала, артисты Ансамбля песни и пляски имени Александрова, доктор Елизавета Глинка и начальник департамента культуры Минобороны РФ Антон Губанков.

Анна Бояркина
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