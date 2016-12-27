15:12 27 декабря 2016 1

Компания поставляла муниципалам топливо по завышенной цене Фото: Илья Московец © URA.Ru

Муниципальное объединение автобусных предприятий Екатеринбурга может быть обанкрочено. В арбитражный суд поступило заявление от компании ТД «РУНАТКО». Сумма исковых требований пока не объявлена, но ранее ТД выиграл в арбитраже иск на сумму более 10 млн рублей, а МОАП не смог отбиться от их претензий.

ТД «РУНАТКО» заявил, что МОАП недоплатил ему за сезонное горючее. Общая сумма исковых требований — 10,3 млн рублей, из них около 200 тысяч — проценты, набежавшие с марта по июнь — именно в это время МОАП не платил за зимнее топливо.

Сам договор поставки был заключен в феврале 2016 года. Количество дизельного топлива по договору — 560 тонн по цене 36 680 руб. за тонну. Общая сумма контракта составила, таким образом, более 20 млн рублей.

МОАП подал апелляцию и заявил, что документы являются сомнительными и что вообще не получал товар по спорным накладным. Но суд отклонил апелляцию МОАП и обязал вернуть «РУНАТКО» 10,3 млн рублей. Заметим, что семнадцатый арбитражный апелляционный суд вынес постановление 21 декабря, а уже 26 числа ТД «РУНАТКО» подал иск о банкротстве МОАП.

Ранее «URA.Ru» сообщало, что именно «РУНАТКО» находится в числе фирм, которые поставляют в МОАП топливо по цене, завышенной на 10-20%. По данным федерального сайта госзакупок, с начала года МОАП организовало пять конкурсов. Один из них комиссия признала несостоявшимся и отменила.

На остальные не было подано ни одной заявки, поэтому договоры заключались с единственным поставщиком — в том числе ООО «ТД РУНАТКО», которое взялось продать 560 тонн зимнего дизельного топлива «Евро-5» по средней цене 38360 рублей за тонну. С учетом средней цены на рынке в 34 тысячи рублей переплата по договору составила порядка 2,4 миллиона рублей.

По данным источников «URA.Ru», конечным бенефициаром фирм, поставляющих топливо МОАП, является один из депутатов Заксобрания Свердловской области. Отметим, что ранее под названием «РУНАТКО» (Русская национальная трейдинговая компания) в регионе работала компания предпринимателя Сергея Вражнова, но в 2013 году она прекратила существование. ТД «РУНАТКО» и одна из действующих фирм Вражнова — например, «Велес» — зарегистрированы в одном здании.