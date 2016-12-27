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27 декабря 2016
Главные новости Москвы
13:18  27 декабря 2016 1

Дональд Трамп сравнил ООН с клубом по интересам

Клипарт, трамп дональд
Дональд Трамп сравнил ООН с клубом, куда приходят поболтатьФото: depositphotos.com © URA.Ru

Избранный президент США Дональд Трамп в характерной для себя публично-хулиганистой манере сравнил Организацию объединенных наций (ООН) с клубом, где люди отлично проводят время. В своем Тwitter он выразил сожаления по этому поводу, так как считает, что у организации есть большой потенциал.

«ООН имеет огромный потенциал, однако сейчас это всего лишь клуб, чтобы люди могли собраться вместе, поговорить и хорошо провести время. Как печально!» — написал в соцсети избранный американский президент.

Трамп отмечает, его крайне печалит тот факт, что международная организация, имеющая огромный потенциал, не отвечает возложенным на нее ожиданиям.

В данный момент штаб Дональда Трампа готовит ему речь, которую он должен будет произнести на инаугурации 20 января 2017 года. Как отмечает «Федеральное агентство новостей», новый президент США, прежде всего, будет говорить о стоящих перед страной проблемах.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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