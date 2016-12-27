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27 декабря 2016
26 декабря 2016
Главные новости Свердловской области
13:34  27 декабря 2016 8

Молодежное крыло «Единой России» возглавил глава «призрачной» бюджетной структуры

В день траура свердловские молодогвардейцы провели мероприятие. Артем Николаев (второй слева) сменил Олега Мочалова (второй справа)Фото: Instagram Артема Николаева

Юные единороссы выбрали своим лидером главу молодежного парламента Свердловской области. На отчетно-выборной конференции свердловского отделения «Молодой гвардии» ее руководителем был избран Артем Николаев — студент третьего курса бакалавриата института госуправления и предпринимательства УрФУ.

«Кандидатура достойная. Человек из молодежи, понимает ее и все процессы, которые идут. В „Молодой гвардии“ он проработал три года, проявил себя: участвовал во многих мероприятиях, организовывал некоторые из них. Зарекомендовал себя на выборах в молодежный парламент Свердловской области и возглавил его, что немаловажно. К этому человеку нет никаких претензий», — рассказал «URA.Ru» бывший глава свердловских молодогвардейцев Олег Мочалов, чьим протеже считается Николаев.

Сам предыдущий руководитель молодежного крыла при этом «взрослыми» единороссами характеризуется не с самой положительной стороны. Последние выборы и предшествующая им кампания показали практически полное отсутствие активности «молодогвардейцев». Отчасти именно это, объясняют в партии, стало причиной ухода Мочалова с его поста.

Артем Николаев своей связи с Мочаловым не отрицает — для него это преемственность и эволюционный подход к развитию организации. «Опыт, полученный в команде Олега Мочалова, будет учтен, а ошибки — исправлены. В „Молодую гвардию“ я пошел в 16 лет, координировал здесь федеральный проект и занимался региональными. Чувствую в себе силы и уверен в команде — на конференции в региональный штаб „Молодой гвардии“ было избрано пять человек. Кроме того, есть поддержка федерального и регионального уровней и в муниципалитетах. В планах открыть ряд первичек в вузах и сузах Свердловской области, а также преумножить тысячу человек, которая у нас сегодня в составе отделения», — рассказал новый лидер молодогвардейцев.

Молодежный парламент Николаев также не покидает и уверяет, что теперь «просто будет работать в два раза больше». Уверен, что несмотря на учебу и новый статус — времени на все хватит.

Антон Ольшанников
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