Полеты военных самолетов Ту-154 временно приостановлены

13:33 27 декабря 2016 3

Страна скорбит по погибшим в авиакатастрофе Фото: Владимир Андреев © URA.Ru

Полеты всех самолетов Ту-154, принадлежащих Министерству обороны, приостановлены в связи с авиакатастрофой в Черном море. Запрет на полеты продлится до выяснения причин крушения.

Речь идет о модификации Ту-154Б-2, которая используется Минобороны, пишет «Интерфакс». Гражданской авиацией эксплуатируются только самолеты модификации Ту-154М, так что вопрос о приостановке полетов самолетов этого типа не стоит.

Ту-154, выполнявший рейс из подмосковного Чкаловского в Латакию (Сирия), разбился сразу после взлета из сочинского аэропорта, где у него была дозаправка, утром 25 декабря. В авиакатастрофе погибли 92 человека — члены экипажа, военнослужащие, артисты ансамбля имени Александрова, журналисты и глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка.

Во вторник, 27 декабря, стало известно, что обнаружен один из бортовых самописцев разбившегося самолета. По заявлению Минобороны, «черный ящик» будет доставлен в Центральный научно-исследовательский институт ВВС в подмосковных Люберцах для расшифровки записей.

В ходе поисковой операции обнаружено семь крупных фрагментов самолета, 13 тел и 156 фрагментов тел погибших.