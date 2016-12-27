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13:40  27 декабря 2016 2

В музыкальной школе Ноябрьска объяснили, почему дети мерзнут на занятиях

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Музыкальная школа Ноябрьска опровергла сборы с родителей на отопление зданияФото: Александр Мамаев © URA.Ru

Директор музыкальной школы №2 в Ноябрьске опровергла информацию о том, что учреждение просит родителей спонсировать утепление здания. Как сообщила «URA.Ru» Лариса Михайлик, в учебных классах школы было холодно, потому что дети были на карантине и после морозов строение не успело прогреться.

«Температура не опускалась ниже 18 градусов, что является допустимым пределом. У нас были аномальные морозы до минус 50 градусов, и здание не успело прогреться после них. Поэтому детям в первый день занятий было предложено надеть верхнюю одежду», — сказала педагог. Она добавила, что долгов за коммунальные услуги у школы нет и родителей не просили покрывать расходы на отопление. Родителям, действительно, предлагали оказать спонсорскую помощь учреждению. Однако это касалось фонда поощрений детей и некоторых необходимых приобретений для школы.

Ранее в Сети появился пост о том, что у учреждения кончились средства на оплату услуг ЖКХ и дети мерзнут. Поэтому родителям было переложено скинуться. Один из педагогов в комментариях сообщества «Типичный Ноябрьск» заявил, что дело не в задолженности за услуги, а в том, что у школы не хватает средств на утепление здания из-за оптимизации.

«Есть такое страшное выражение „оптимизация бюджета“, и, к сожалению, эта беда коснулась нашей школы, финансирование урезали. Средств на решение школьных проблем нет», — писал представитель организации.

Как «URA.Ru» директор школы Лариса Михайлик, оптимизация коснулась учреждения так же, как и всех остальных муниципальных структур. По ее словам, вопрос о ремонте в школе не стоит. Тем не менее, было бы нелишним обновить некоторые конструкции. Существует необходимость ремонта фасада школы, входных групп и замены окон.

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В мэрии в ответ на запрос «URA.Ru» заявили, что в 2016 году школа полностью получила финансирование в объеме 103 млн 503 тыс. рублей. Эти средства покрыли затраты на уставную деятельность, в том числе и на содержание здания и оплату коммунальных услуг.

«Проект на капитальный ремонт фасада с заменой входных групп и окон разработан в 2012 году. Ремонт может быть проведен за счет средств муниципального бюджета. Стоимость — более 30 млн рублей. Ремонт проведут, когда будут средства», — сказали в администрации.

Там успокоили родителей, которые переживают о целевых расходах спонсорской помощи для школы: деньги будут направлены на отдельный банковский счет. После использования перед родителями публично отчитаются.

Юлия Фролова
© Служба новостей «URA.Ru»
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