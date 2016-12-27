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14:46  27 декабря 2016 0

Югорский мэр рассказал о минусах объединения крупнейших муниципалитетов ХМАО

Итоговая пресс-конференция Трубецкого. Сургут, Трубецкой Андрей
Глава Сургутского района считает, что пока что минусы от формирования агломерации перечеркивают возможные плюсыФото: Александр Кулаковский © URA.Ru

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой прокомментировал планы по формированию агломерации в центре Югры. Об этом руководитель крупного муниципалитета рассказал во время итоговой пресс-конференции.

По данным Трубецкого, в истории современной России нет примеров практической реализации проектов по созданию подобных агломераций. Пока речь идет о присоединении в Сургута близлежащих поселков Белый Яр, Солнечный и Барсово. «Это средний износ сетей 67%, это 240 тысяч квадратных метров непригодного жилья», — отметил глава Сургутского района.

Андрей Трубецкой также рассказал, что у него есть опасения, будет ли лучше жителям этих поселков после присоединения к Сургуту, поскольку и в городе хватает нерешенных вопросов с ветхим жильем и старыми инженерными сетями. Спорными, по мнению главы Сургутского района, можно назвать и плюсы от формирования агломерации.

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Глава Сургутского района не хочет перекладывать ответственность за нерешенные проблемы поселков на власти Сургута Фото: Александр Кулаковский © URA.Ru

«Это идея окружных властей. Я присутствовал, когда она обсуждалась. И основной посыл, насколько я понял — город Сургут имеет ограничения по развитию, в том числе и по земле. Надо оценить потенциал наших поселений с точки зрения градостроительной перспективы. Каждый поселок зажат землями лесного фонда, Барсово зажато археологической зоной. Чтобы вывести эти земли, нужно как минимум полтора-два года работы. И по каждому участку земли — постановление председателя правительства России», — прокомментировал «URA.Ru» Андрей Трубецкой.

Информация о планах региональных властей по формированию агломерации Сургута и Сургутского района появилась в середине декабря. Как ранее писало «URA.Ru», в городе уже создана рабочая группа. По данным агентства, пока что речь идет о поселениях Белый Яр, Барсово и Солнечный — они расположены рядом с Сургутом, и там живут люди, преимущественно работающие в городе.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.Ru»
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