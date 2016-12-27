Бывшие коллеги считают Божену Рынску психически нездоровой

14:30 27 декабря 2016 15

Депутат Госдумы Елена Ямпольская считает, что Божена Рынска заслуживает наказания Фото: Вадим Ахметов © URA.Ru

Божена Рынска является психически нездоровым человеком, однако ее циничным высказываниям необходимо дать правовую оценку. Такое мнение «URA.Ru» во вторник, 27 декабря, высказала заместитель председателя комитета Государственной думы по делам национальностей, главный редактор газеты «Культура» Елена Ямпольская.

«Человек может исповедовать людоедские и кровожадные взгляды, но не вправе высказывать их публично, потому что это является нарушением действующего российского законодательства.

Лично я уже очень давно не реагирую на Божену — еще с тех пор, как имела несчастье работать с ней в одном коллективе (Ямпольская и Рынска вместе работали в «Известиях» — прим.ред.). Считаю, что это человек психически нездоровый. Очень удивляюсь, что близкие люди не обращают на это внимания», — сказала Ямпольская.

При этом собеседница агентства подчеркнула, что «согласна с господином Песковым (пресс-секретарь главы государства — ред.), что реагировать на сумасшедших — себе дороже».

«В то же время абсолютно правильно, что слова Божены стали предметом для подачи заявления в прокуратуру. Реагировать, безусловно, надо в рамках закона. Чем больше мы видим вокруг хулиганства, неправомерных слов и действий, тем строже мы должны реагировать на них. Сомневаюсь, что в стране хотя бы кто-то поддержал этот выплеск абсолютно нездорового человека», — резюмировала Ямпольская.

Опубликованная на специализированном портале change.org петиция, автор которой требует лишить журналиста Божену Рынска гражданства и выдворить ее из России за циничные высказывания о жертвах катастрофы Ту-154, набрала уже более 90 тыс. подписей.

Божена Рынска вызвала гнев россиян своим размещенным в личном аккаунте Facebook высказыванием в адрес журналистов, погибших в результате крушения самолета Министерства обороны в Черном море. Так, светский обозреватель задавался вопросом, почему вместо ансамбля Александрова и Доктора Лизы на борту самолета не находились все остальные сотрудники телеканала НТВ.