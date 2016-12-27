Екатеринбурженка скончалась, выпив лосьон

14:45 27 декабря 2016 1

Лосьон из-под полы продавали в продуктовом магазине Фото: Соцсеть

59-летняя екатеринбурженка умерла после того, как выпила Лосьон «Вита-септ Космо +». В составе препарата, судя по этикетке, содержался спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья 95%, вода, витамин Е. Связана ли ее смерть с употреблением гигиенического средства, выясняют следователи.

«По факту гибели женщины проводится проверка. Но утверждать, что ее смерть связана с этим средством, пока рано. Могут быть и другие причины», — рассказал «URA.Ru» старший помощник руководителя СКР по Свердловской области.

Как стало известно, что две бутылки лосьона были приобретены в продуктовом магазине на улице Технической. В открытую это средство в магазине не продавали, но в помещении склада этой торговой точки полицейские обнаружили несколько сотен флаконов лосьона.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых также подтвердил факт гибели женщины.

«Сообщение поступило в дежурную часть ОП № 10 вчера в 17 часов из скорой помощи. На место немедленно выехали сотрудники полиции и коллеги из СКР. Хочу отметить, что пока рано делать выводы, что женщина умерла именно из-за жидкости из фунфырика, — уточнил пресс-атташе свердловского полицейского главка. — Необходимо дождаться результатов вскрытия. Дело в том, что женщина долго болела, инвалид, вела лежачий образ жизни. В тот день она вместе с мужем и подругой выпили два флакона косметического средства. Муж и подруга женщины не пострадали».

По словам Горелых, сыщики ужаснулись, увидев условия, в которых жила погибшая. За ней долгое время явно никто не ухаживал, образовались пролежи и завелись паразиты. В тот же вечер полицейские нагрянули с проверкой в торговую точку, где был приобретен лосьон. На складе изъято шесть коробок с флаконами. Вещество отправлено на экспертизу.

В свердловском ГУ МВД уточнили, что работа по борьбе с суррогатом в регионе проводится постоянно и никак не связана с ЧП в Иркутске.

«Только за последний месяц в области сыщики ликвидировали два крупных подпольных цеха по производству суррогата. Один в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга, а другой — крупнейший в истории Среднего Урала в городе Заречном. Там функционировала современная итальянская линия по розливу брендовых марок алкоголя из одной бочки, — рассказывает Горелых. — За год в Екатеринбурге проведено более 200 проверок, изъято более 50 тысяч литров спиртосодержащих жидкостей. Возбуждены два уголовных и свыше 100 административных дел. Работа находится на постоянном контроле у областного полицейского главка».

На прошлой неделе после того как выпили средство для мытья ванн под названием «Боярышник», в Иркутске скончались 77 человек. Среди умерших в Иркутске оказался лишь один бомж, остальные люди были социально адаптированы. Среди погибших были, например, воспитательница детского сада и медработник.