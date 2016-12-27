14:07 27 декабря 2016 2

Жители Югры проявляют вспышки агрессии из-за дефицита парковочных мест Фото: pixabay.com

В Сургуте во дворе одного из домов по улице 30 Лет Победы двое мужчин устроили потасовку из-за парковочного места.

В вечернее время югорчанин приметил свободное место для автомобиля, и решил его посторожить. Туда же попытался припарковаться водитель белой «Нивы». Произошел конфликт, в результате которого один из водителей был дважды сбит автомобилем оппонента. Соответствующая видеозапись размещена в Интернете пользователем под именем Igor Kessler.

В описание сказано, что водитель «Нивы» сначала решил, что сосед помогает ему припарковать машину задним ходом. Однако мужчина стал бросаться под колеса, в результате был дважды сбит. Позже на место событий за рулем того самого автомобиля, для которого изначально предназначалось место, прибыл третий участник конфликта. Он также включился в потасовку.

В итоге на парковке осталась стоять «Нива».

Автор видео: Igor Kessler