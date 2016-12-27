14:10 27 декабря 2016 4

Музыка разрушила мир в златоустовской семье Фото: Александр Мамаев © URA.Ru

Златоустовский школьник пырнул ножом в живот отца, поскольку не хотел ходить в музыкальную школу. Как сообщил «URA.Ru» официальный представитель СКР по Челябинской области Владимир Шишков, такова версия следствия.

41-летний златоустовец попал в больницу с проникающим ранением брюшной полости около полуночи 22 декабря. Первоначально было известно лишь, что мужчина преподает в школе искусств, а ножом его ударил 12-летний сын. По слухам, ходившим в городе, в ходе семейного конфликта мальчик защищал мать. Однако истинная причина оказалась не столь тривиальной.

Сейчас проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Поскольку мальчик еще не достиг возраста, при котором следует уголовная ответственность, ему грозит оказаться на учете в инспекции по делам несовершеннолетних.