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Главные новости Челябинской области
14:10  27 декабря 2016 4

Уральский школьник ударил ножом отца, потому что не хотел учиться

Клипарт., нож, убийство, нападение, покушение, уголовник, разбой, колотая рана, бандит, преступник
Музыка разрушила мир в златоустовской семьеФото: Александр Мамаев © URA.Ru

Златоустовский школьник пырнул ножом в живот отца, поскольку не хотел ходить в музыкальную школу. Как сообщил «URA.Ru» официальный представитель СКР по Челябинской области Владимир Шишков, такова версия следствия.

41-летний златоустовец попал в больницу с проникающим ранением брюшной полости около полуночи 22 декабря. Первоначально было известно лишь, что мужчина преподает в школе искусств, а ножом его ударил 12-летний сын. По слухам, ходившим в городе, в ходе семейного конфликта мальчик защищал мать. Однако истинная причина оказалась не столь тривиальной.

Сейчас проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Поскольку мальчик еще не достиг возраста, при котором следует уголовная ответственность, ему грозит оказаться на учете в инспекции по делам несовершеннолетних.

Алексей Шумов
© Служба новостей «URA.Ru»
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