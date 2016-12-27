14:14 27 декабря 2016 11

Мэр Ройзман ждет от екатеринбуржцев пожертвований на хоспис Фото: Владимир Жабриков © URA.Ru

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, решивший назвать первый государственный хоспис в уральской столице именем Доктора Лизы, сообщил, что у отделения паллиативной помощи возникли проблемы с финансированием и попросил жителей делать ежемесячные пожертвования.

По словам Ройзмана, хоспис обеспечен обезболивающими для неизлечимо больных, зарплатой медиков, однако не хватает денег на завершение ремонта третье этажа бывшей детской инфекционной больницы, где размещается отделение, а также на питание подопечных.

На еду пациентам, как отмечает Ройзман, выделяется всего 67 рублей в день. «Каша на воде, жидкий супчик на бульонных кубиках, перловка, хлеб и чай. И так изо дня в день. Рацион, который сам по себе способен свести в могилу даже здорового человека, не говоря уже о тех, кто и так находится на грани между жизнью и смертью», — пишет Ройзман в статье, опубликованной на портале «Такие дела». Он отмечает, что сейчас стоит задача обеспечить для пациентов «небольничное питание».

Кроме этого, по словам градоначальника, необходимо докупить оборудование, благоустроить быт и отремонтировать своими силами третий этаж, в котором до сих пор пустуют палаты с облупившейся краской. «Особенно заметно убожество обстановки после того, как поднимаешься сюда с этажа хосписа, где мы попытались создать почти домашнюю обстановку, наполнив коридоры и палаты картинами, комнатными цветами и яркими красками. Как будто там есть солнце, а здесь даже свет выключили. В хосписе можно прожить последние дни. В больничных палатах — только умереть», — пишет Ройзман.

Он просит горожан поддержать благое начинание и «оформить маленькое, но ежемесячное пожертвование». «Посчитайте сами — три тысячи человек, ежемесячно жертвующих всего по 100 рублей, смогут обеспечить всех пациентов хосписа питанием, а если людей будет в два раза больше, то денег хватит и на ремонт», — предполагает мэр уральской столицы, обещая постоянно отчитываться о расходах, поступивших от благотворителей.

Как ранее писало «URA.Ru» Евгений Ройзман предложил назвать центр паллиативной помощи в Екатеринбурге в честь Елизаветы Глинки, погибшей в катастрофе летевшего в Сирию военного Ту-154М.