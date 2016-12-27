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27 декабря 2016
26 декабря 2016
Главные новости Свердловской области
14:22  27 декабря 2016 1

В мэрии города-спутника Екатеринбурга — очередные обыски. Возбуждено дело о мошенничестве

Клипарт, разное, писцов евгений, березовский, флаг
Евгений Писцов все чаще возаимодействует с силовыми структурамиФото: Владимир Жабриков © URA.Ru

В администрации Березовского во вторник, 27 декабря прошла выемка документов, в которой приняли участие сотрудники Следственного управления СК РФ по Свердловской области.

Как сообщил «URA.Ru» старший помощник руководителя регионального СУ СКР Александр Шульга, следственное мероприятие проводилось совместно с сотрудниками УФСБ по Свердловской области в рамках расследования уголовного дела по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Администрация города выступает в нем как пострадавшая сторона.

Другие источники поясняют, что, по фабуле следствия, неустановленная группа лиц получила в собственность участок в центре Березовского стоимостью около 10 миллионов рублей. По их версии, силовики устанавливают возможную причастность руководства администрации Березовского городского округа к противоправной деятельности.

Мэр Березовского Евгений Писцов сообщил, что городские власти согласовывают свои действия с силовиками. Чиновники передали следователям подлинники документов, которые ранее были предоставлены им в копиях. «Это нормальное совместное взаимодействие», — отметил мэр.

12 декабря представители СК РФ обыскивали кабинет заместителя главы города в рамках уголовного дела о возможных злоупотреблениях в рамках реализации программы по переселению граждан из аварийного жилья.

Константин Джултаев
© Служба новостей «URA.Ru»
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