14:40 27 декабря 2016 4

Крыша детского комплекса не выдержала снегопадов Фото: скриншот с видео «УралИнформТВ»

В поселке Ферма Пермского района из-за снегопада рухнула крыша детского спортивного комплекса «КИПР», который был открыт перед выборами в сентябре 2016 года.

Инцидент произошел утром 25 декабря. Как пояснили корреспонденту «URA.Ru» в пресс-службе краевого ГУ МЧС, скорее всего, причиной ЧП стал обильный снегопад, который крыша просто не выдержала. Сейчас прокуратура проводит проверку по факту обрушения.

«Создана комиссия, в состав которой вошли представители администрации Пермского района, проектировщика и застройщика спортивного объекта, глава и специалисты администрации Двуреченского сельского поселения. Спорткомплекс полностью закрыт для посещений до выяснения причин и окончания восстановительных работ», — сообщает администрация Двуреченского сельского поселения. Занятия всех спортивных секций, которые базировались в центре, отменены.

По данным «УралИнформТВ», во время ЧП, к счастью, в комплексе никого не было.

Торжественное открытие спортивного комплекса «КИПР» состоялось 6 сентября 2016 года.