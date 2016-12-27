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27 декабря 2016
26 декабря 2016
Главные новости Свердловской области
14:33  27 декабря 2016 3

На Урале с горожан брали за проезд на три рубля больше положенного

Клипарт. Екатеринбург, цена, плата за проезд, билет, общественный транспорт
В Красноуфимске проезд подешевел на три рубляФото: Александр Мамаев © URA.Ru

После вмешательства прокуратуры стоимость проезда в автобусе в Красноуфимске снижена с 19 до 16 рублей.

Красноуфимская межрайонная прокуратура провела проверку обоснованности цены за билет в общественном транспорте. Выяснилось, что с июня 2015 года по декабрь 2016 года индивидуальные предприниматели, осуществляющие на территории Красноуфимска перевозку пассажиров на общественном транспорте, брали за проезд с граждан по 19 рублей за одну поездку.

«Постановлением Региональной энергетической комиссии был установлен предельный тариф на перевозку пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском сообщении по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Красноуфимска в размере 16 рублей», — сообщила старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.

По результатам проверки возбуждено административное дело по статье «завышение регулируемых государством предельных тарифов на услуги»

После вмешательства прокуратуры цена за билет снижена с 19 до 16 рублей.

Александр Лукманов
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