На Урале с горожан брали за проезд на три рубля больше положенного

|
27 декабря 2016
26 декабря 2016
|
Загрузка...
|
Самое комментируемое
|+213
|В Кремле отреагировали на высказывания Божены Рынски о крушении Ту-154. «Уродливые проявления поражают»
|+202
|Божена Рынска поглумилась над авиакатастрофой Ту-154
|+177
|Президента просят лишить гражданства Божену Рынску за ее слова о крушении Ту-154
|+152
|«Не важно, скольких вы спасли, главное — прическа». На Урал приехал «ликвидатор» МЧС. ФОТО
|+138
|Кто стоит за «атакой» на крупнейший тюменский вуз?
Настоящее Пользовательское соглашение (далее — «Соглашение») регламентирует отношения между ООО «Ура.ру» (далее — Общество) – российским информационным агентством и физическим или юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем (далее – Пользователь) по использованию сайта ura.ru (далее – Сайт). Настоящее Соглашение является публичной офертой Общества. Используя Сайт, в том числе, путем просмотра страниц и материалов Сайта, добавления информации, Пользователь подтверждает, что он ознакомлен и согласен с настоящим Пользовательским соглашением и означает присоединение Пользователя к настоящему Соглашению и безоговорочное принятие его условий путем осуществления конклюдентных действий.
Принимая настоящее Соглашение, Пользователь:
Общество оставляет за собой право:
Общество не несет ответственности: