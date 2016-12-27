15:23 27 декабря 2016 1

Один из самых известных югорских эсеров Заур Бахшиев (в первом ряду слева) покинул партию из-за провала на выборах Фото: Артем Ковтун © URA.Ru

В Югре отправлены в отставку сотрудники аппарата регионального отделения «Справедливой России». Об этом «URA.Ru» рассказали собственные источники в партии.

По данным инсайдеров, были уволены руководитель аппарата регионального отделения партии Заур Бахшиев, а также специалист по организационно-массовой работе «Справедливой России» в ХМАО Александр Радишевский. По неофициальным данным, им также не выплатили всю положенную зарплату. Источники «URA.Ru» сообщают, что Заур Бахшиев накануне отправил некоторым партийцам письмо (копия есть в распоряжении агентства), в котором называет причины своего увольнения.

«В этом году партия проиграла выборы, финансирование из федерального бюджета будет сокращено, что и привело к увольнению работников аппарата. Я верил в справедливость, но, как показывает опыт этих лет, она присутствует только в названии партии. Партия даже не смогла, а, может, и не захотела, поблагодарить за работу, сказать простое человеческое „спасибо“! Уверен, мне вслед будет высказано много нелицеприятного, и ответственность за часть просчетов и ошибок возложат на меня. А может, уже высказали и возложили», — пишет в своем обращении к бывшим однопартийцам Бахшиев.

Экс-глава аппарата югорских эсеров подтвердил «URA.Ru» свою отставку, однако от комментариев отказался. Связаться с Александром Радишевским пока не удалось.

На момент публикации не получилось взять комментарий у лидера окружного отделения «Справедливой России» Михаила Сердюка — депутат Думы ХМАО не ответил на звонки корреспондента агентства.

Напомним, ранее партию покинули порядка 30 человек, из-за чего в Югорске была ликвидирована первичная организация. По данным «URA.Ru», сразу после новогодних праздников из «Справедливой России» могут выйти еще несколько десятков человек, что приведет к закрытию еще нескольких муниципальных отделений. Эсеры проиграли выборы в ХМАО, получив только один мандат в Думе Югры.