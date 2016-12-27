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27 декабря 2016
26 декабря 2016
Главные новости Свердловской области
14:55  27 декабря 2016 1

Человек Паслера стал заместителем Тунгусова. Он создаст все проектные офисы свердловского правительства

Заседание правительства СО под председательством Алексея Орлова. Екатеринбург, гурарий евгений
Евгений Гурарий занял новую высокую должностьФото: Владимир Жабриков © URA.Ru

Губернатор Свердловской области подписал указ о назначении нового заместителя главы своей администрации.

Как сообщили «URA.Ru» в департаменте информационной политики руководителя региона, данный пост занял Евгений Гурарий. Он станет куратором создаваемых в новой структуре правительства проектных офисов, которым предстоит реализовывать 11 приоритетных стратегических направлений развития региона.

Евгению Гурарию 31 год. До 2013 года он работал начальником экспертного управления экспертно-аналитического департамента губернатора. Позже он занимал пост советника экс-председателя правительства Свердловской области Дениса Паслера, отвечая за сопровождение инвестиционных проектов.

Константин Джултаев
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