16:31 27 декабря 2016 0

По числу криминальных автоюристов в УрФО лидирует Челябинская область Фото: Алексей Гущин © URA.Ru

Российский союз страховщиков (РСА) составил рейтинг проблемных с точки зрения мошенничества и убыточности по ОСАГО регионов. Как говорится в официальном сообщении организации, субъекты РФ оценивались в том числе по частоте страховых случаев, средней выплате, соотношениях судебных и несудебных выплат, приросту договоров и уровню выплат в конкретном регионе.

По итогам девяти месяцев 2016 года Адыгея, Волгоградская область и Карачаево-Черкесия возглавили первую двадцатку рейтинга — «красную зону», в которую вошли субъекты, где средняя выплата, частота страховых случаев и остальные показатели значительно выше средних по России. Большинство из них — регионы, где начал работу «единый агент РСА», с помощью которого страховщики закрывают убытки за счет других областей. Из числа представителей УрФО «отличилась» Челябинская область, заняв 10 место.

В «желтой зоне» — пограничной — расположились регионы, занявшие с 21-го по 40-е места. Ситуация в любой момент может стать критической в Свердловской области, Пермском крае и Курганском регионе (31, 35, 30-е места соответственно).

На последних местах (с 41-го по 86-е) расположились регионы «зеленой зоны», где проблем с мошенничеством практически нет или их удается решать, а убыточность приемлема или вовсе отсутствует. Тюменская область заняла 50-е место, Югра расположилась на 71-й строчке, а Ямал — на 79-м месте. Санкт-Петербург занимает 38-е место, а Москва застолбила 69-ю строчку.

В целом по России частота страховых случаев по итогам девяти месяцев составила 5,38%, средняя выплата — 69 тысяч руб., соотношение судебных выплат к несудебным — 13,8%, а накладных расходов в суде к сумме основного требования — 99%. Уровень выплат составил 82%.

По словам президента РСА Игоря Юргенса, критерии рейтинга — это индикаторы активности криминальных автоюристов, влияющие на убыточность страховых компаний в отдельных российских регионах. Специалисты Союза страховщиков составили также рейтинг за первое полугодие 2016 года.

«Таким образом, мы сможем отследить динамику: где налаживается работа по борьбе с мошенниками и ситуация сдвигается с мертвой точки и улучшается, а где еще необходимо приложить усилия со стороны не только страховых компаний, но и местных органов власти», — отметил Юргенс, подчеркнув, что рейтинг будет публиковаться ежеквартально.

Юргенс также заявил, что если ситуация в одних и тех же регионах будет оставаться на неприемлемо высоком уровне, то страховое сообщество будет выступать с предложениями о повышении региональных коэффициентов по ОСАГО на данных территориях.