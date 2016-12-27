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Главные новости Челябинской области
16:33  27 декабря 2016 0

Мякуш предложил работу члену челябинского облизбиркома

Облизбирком комиссия по Гартунгу Челябинск, миронов артем
Миронов возвращается в РИК "Единой России"Фото: Вадим Ахметов © URA.Ru

Член челябинской областной избирательной комиссии Артем Миронов возвращается на должность юриста в региональный исполком (РИК) «Единой России». Он займет ставку, ставшую вакантной после выборов в Госдуму, сообщил «URA.Ru» лидер южноуральского отделения партии Владимир Мякуш.

Артем Миронов работал руководителем юротдела РИК до декабря 2013 года, когда перешел на аналогичную должность в облизбирком. Спустя месяц он стал членом комиссии на постоянной основе.

По словам Владимира Мякуша, с другими сотрудниками РИК, чьи контракты истекли вместе со сроком полномочий исполкома, будут перезаключены новые договоры. Кроме возвращения Миронова, других кадровых изменений пока не планируется.

Таким образом, у нового главы РИК Алексея Малофеева останутся оба заместителя — Василий Зорин и Денис Моисеев, работавшие на этих должностях при прежнем руководителе Алексее Лошкине и его предшественнике, Александре Мотовилове.

Сергей Леонов
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