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15:18  27 декабря 2016 1

Глава стратегического города ХМАО назначил нового финансиста

Назначение Дмитрия Кощенко продолжило серию кадровых реформ в мэрии НижневартовскаФото: Управление по информационной политике Нижневартовска

Глава Нижневартовска Владимир Тихонов назначил нового заместителя. Куратором финансов мэрии стал Дмитрий Кощенко. На посту он сменил прежнего руководителя, ответственного за данное направление — Ольгу Сазонову. Об этом во вторник, 27 декабря, сообщили «URA.Ru» в управлении по информационной политике администрации муниципалитета.

До перехода в администрацию Дмитрий Кощенко возглавлял Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы №6 по ХМАО-Югре, расположенную в Нижневартовске. В 2000 году получил диплом Тюменского государственного университета. Ему была присвоена квалификация юрист.

Назначение Дмитрия Кощенко продолжило серию кадровых реформ в мэрии Нижневартовска, начатых с приходом к власти нового мэра Василия Тихонова. Как уже сообщало «URA.Ru», ранее градоначальник назначил на пост директора департамента ЖКХ Максима Коротаева, на место первого заместителя — Антона Смирнова, а также кураторов социальной политики и строительства — Надежду Волчанину и Виктора Ситникова.

Эльдар Булатов
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