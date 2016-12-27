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Главные новости Челябинской области
16:40  27 декабря 2016 0

Дубровский предложил Путину опробовать экологические новации на Южном Урале

Смог над городом. Экология. Челябинск., экологическая лаборатория, смог над челябинском
Губернатор всерьез намерен очистить небо над ЧелябинскомФото: Вадим Ахметов © URA.Ru

Челябинская область готова стать пилотным регионом, где будут опробовать нововведения законодательства об охране природы. Об этом губернатор Борис Дубровский заявил на «экологическом» Госсовете, который проходит во вторник, 27 декабря, в Кремле под председательством президента Владимира Путина.

Выступая с докладом «о зеленой экономике», глава Южного Урала назвал главными проблемами качество атмосферного воздуха и воды, критическую ситуацию с утилизацией бытовых отходов и ликвидацию накопленного вреда.

«После 2000 года практически не наблюдается ощутимого снижения загрязнений атмосферы промышленных городов. Это говорит о том, что мы исчерпали возможности действующей модели управления качеством атмосферного воздуха и надо искать новые инструменты», — констатировал Дубровский. Глава региона предложил проводить пробы атмосферного воздуха в жилых районах, а не на территории предприятий и в границах их санитарно-защитных зон. Это позволит избежать ситуации, когда соблюдение нормативов предприятиями не обеспечивается, реальное качество воздуха в городах ухудшается.

«Предлагается также оценивать совокупное воздействие всех источников загрязнения в городе — проводить сводный расчет предельно допустимых выбросов и на его основании определять допустимый вклад каждого источника в формирование нормативного качества воздуха в жилой зоне. Этот вклад, квота, станет основой для принятия предприятием конкретных программ и технологических решений. Их результатом должны стать темпы уменьшения загрязнений в городской черте. Одновременно квота определяется для транспортных потоков», — добавил Дубровский.

Одним из пилотных регионов, где будут внедряться экологические новации, губернатор предложил сделать Южный Урал.

Также Дубровский заявил о невозможности и дальше откладывать проблему коммунальных отходов. «Регионы оказались в разной степени готовности к построению новой системы обращения с отходами. Но и степень остроты этой проблемы у всех разная. Делегирование субъектам РФ права самостоятельно определить срок внедрения новой системы в течение определенного переходного периода соответствует интересам „зеленой“ экономики и вполне реалистично», — подчеркнул челябинский губернатор.

Владимир Васин
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