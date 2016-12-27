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27 декабря 2016
Главные новости Москвы
15:03  27 декабря 2016 0

В Сети ужаснулись видео, где вахтовики на «Уралах» давят медведя

ВИП-охотники Екатеринбурга, медведь, чучело
Мужчины жестоко расправились с медведемФото: Александр Мамаев © URA.Ru

Вахтовики на «Уралах» жестоко расправились с медведем в Якутии. Шокирующее видео появились в Сети.

На записи видно, что мужчины намеренно давят животное. Один из них за кадром громко кричит «Дави, дави!». Затем слышен мат, который запикали те, кто разметил видео на Youtube.

Водитель «Урала» несколько раз проезжает по медведю. Животное пытается подняться, однако его зажимает между двумя грузовиками.

Запись возмутила пользователей, пишет «Газета.ру». В комментариях они отмечают, что животные в машине, а не на снегу, и выражают надежду, что живодеры понесут наказание за свой поступок.

Татьяна Трушина
© Служба новостей «URA.Ru»
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