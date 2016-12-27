15:15 27 декабря 2016 1

Александр Якоб не верит, что метро можно построить на частные инвестиции Фото: Владимир Жабриков © URA.Ru

Тарифы на проезд в общественном транспорте Екатеринбурга должны быть повышены. Об этом на итоговой пресс-конференции во вторник, 27 декабря, заявил глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб.

По словам сити-менеджера, заседание Региональной энергетической комиссии (РЭК), где будет решаться этот вопрос, пройдет в ближайшие дни. Он отметил, что экономические предпосылки для увеличения стоимости проезда назрели уже давно.

«Предприятия направили на рассмотрение РЭК [свои предложения], комиссия рассмотрит — будет принято решение. Речь шла о 29 рублях в случае, если пассажир покупает разовый билет за наличные деньги. Электронный кошелек — стоимость такая же, как сегодня — 26 рублей», — рассказал Александр Якоб.

Александр Якоб также рассказал, что считает идею о строительстве метро за счет частных инвесторов нереализуемой. По его мнению, эту идею фактически невозможно осуществить на практике, так как затраты на строительство никогда не окупятся.

«Кредитные ресурсы, либо глубокая десятилетняя тарифная политика, либо субсидии работы метрополитена — тогда затраты окупятся. Если этого нет, а без этого никто вкладываться не будет. Я пока не вижу, что инвесторы без этих гарантий и инструментов садились бы обсуждать такой проект», — подчеркнул Александр Якоб.