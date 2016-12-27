Среди погибших на Ту-154 оказался выпускник свердловского военного училища

15:30 27 декабря 2016 1

Андрей Сонников учился в Свердловске Фото: Соцсеть

Стало известно, что среди погибших при крушении самолета Ту-154 министерства обороны находился выпускник свердловского высшего военно-политического танко-артиллерийского училища. Военное учебное заведение в 1993 году было расформировано по приказу министра обороны РФ.

Заместитель ансамбля песни и пляски Российской Армии имени Александрова Андрей Сонников в 80-е годы жил тогда еще в Свердловске. О нем известно, что родился он в 1966 году в семье военного в городе Потсдаме в ГДР. Там же в 1983 году закончил школу, в 1984 году поступил в Свердловское высшее военно-политическое танко-артиллерийское училище, где учился в 6-й танковой роте.

В августе этого года Андрей Сонников отметил 50-летие.

На форуме выпускников Свердловского высшего военно-политического танко-артиллерийского училища появилась запись: «25.12.16 в самолете, следовавшем в Сирию, погиб наш однополчанин Сонников Андрей Валентинович. Светлая память».

Участники форума выпускников училища вспоминают Андрея Сонникова Фото: svvptau.borda.ru

Напомним, авиакатастрофа произошла рано утром, в воскресенье, 25 декабря. Самолет Ту-154 упал в Черное море через несколько минут после дозаправки в Адлере. При этом погибли 92 человека — артисты и музыканты ансамбля имени Александрова, которые летели в Сирию поздравить наших летчиков, журналисты и глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, более известная как Доктор Лиза.