17:18 27 декабря 2016 0

Рецидивиста, напавшего на депутата, отправили в колонию строгого режима Фото: Владимир Жабриков

В Урае вынесли приговор местному жителю Виктору Минину, летом 2016 года напавшему на депутата гордумы Леонарда Насибуллина. Об этом «URA.Ru» рассказал пострадавший народный избранник.

Обвинительный приговор, копия которого есть в распоряжении агентства, был вынесен только с пятой попытки. На два первых заседания Виктор Минин не явился — его, по словам Насибуллина, пришлось даже объявлять в розыск. Решающее заседание должно было состояться в понедельник, 26 декабря, однако вынесение приговора пришлось снова отложить из-за того, что у подсудимого уже был действующий условный срок за кражу.

Нападение на депутата, напомним, произошло этим летом. Леонарду Насибуллину на улице неизвестный брызнул в лицо из баллончика, что вызвало химический ожог лица. Нападавшего поймали только в ноябре. Им оказался местный житель Виктор Минин, который сказал, что просто ошибся, а на самом деле якобы планировал брызнуть в лицо своему знакомому.

В качестве смягчающих оснований суд принял во внимание наличие у подсудимого несовершеннолетнего ребенка, явку с повинной и раскаяние. Отягчающим фактором стало алкогольное опьянение Минина. В итоге житель Урая получил 9 месяцев лишения свободы за причинение легкого вреда здоровью депутата Насибуллина, а также Минину отменили условный срок — в общей сложности югорчанин проведет в колонии строгого режима 2 года и 2 месяца.

Точка в этой истории еще не поставлена. Как ранее писало «URA.Ru», нападение произошло во время предвыборной кампании, поэтому и представители других партий, и следствие предполагали, что Насибуллин мог сам организовать нападение на себя. Силовики даже провели обыск у депутата, изъяв оргтехнику. Народный избранник заявил «URA.Ru», что, помимо обвинительного приговора нападавшему, у него есть решение апелляционного суда о признании обыска незаконным. Либерал-демократ намерен подать иск о возмещении материального и морального ущерба в размере одного миллиона рублей.