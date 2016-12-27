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27 декабря 2016
26 декабря 2016
Главные новости Курганской области
15:54  27 декабря 2016 1

«Трудовой кодекс разрешает, а тахограф нет». Зауральцы выступают за отмену тахографов для сельчан

Брифинг Сергей Пугин Курган, пугин сергей
Сергей Пугин пообещал передать все пожелания в министертсвоФото: Игорь Меркулов © URA.Ru

Департамент АПК Курганской области выступает за отмену тахографов для транспорта сельхозтоваропроизводителей. Эту позицию подтвердил глава департамента Сергей Пугин на встрече с предпринимателями области.

Кроме достаточно высокой цены на сами устройства, многие бизнесмены отмечали, что, по сути, вынуждены платить тройной налог на дороги — транспортный налог, акцизы с бензина и платежи в систему «Платон». Аграрии указали на целый ряд нестыковок нововведения, которые серьезно препятствуют работе, особенно в жаркие дни уборки урожая.

Пример привел один из руководителей сельхозпредприятия. «У меня один КамАЗ, я его на 30% использую для поездок на поля, а на 70% — внутри хозяйства. Внутри хозяйства я по закону имею право не использовать тахограф, но я же не могу его выключить, а потом снова включить», — отметил он.

Во время уборки зерна аграриям и вовсе приходится идти на нарушение закона, иначе после выработки положенных восьми часов машину необходимо ставить «на прикол», но ведь в такие дни сельчане работают до поздней ночи. «Трудовой кодекс разрешает продлять трудовой день, а тахограф запрещает!» — возмутились предприниматели.

Сергей Пугин согласился, что работа тахографов нередко усложняет жизнь сельчанам. К примеру, в некоторых случаях приходится проходить серьезные согласования и платить штрафы даже тогда, когда при уборке полей машины просто переезжают через федеральные трассы, чтобы продолжить работу.

«Два года назад мы тоже были возмущены, тогда удалось добиться отмены части решения — чтобы предприятия были освобождены от установки тахографов при использовании внутри хозяйств», — напомнил сергей Пугин. Он отметил, что надеется, что и вторая часть нормативного акта для аграриев будет отменена. Все предложения и возражения он обещал передать в профильное министерство.

Татьяна Жаткина
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