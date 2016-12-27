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Главные новости ЯНАО
15:40  27 декабря 2016 0

На Ямале открыли еще одну трассу. Два зимника остаются закрытыми

Клипарт. ЯНАО , зима, трасса, дорога, зимник
На Ямале закрытыми остаются два зимникаФото: Вячеслав Егоров © URA.Ru

На Ямале для движения открыты два зимника. Во вторник, 27 декабря, начала работу зимняя трасса Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги. Также работает зимник Уренгой — Красноселькуп. Об этом «URA.Ru» сообщили в дирекции дорожного хозяйства.

«На зимнике Новый Порт — Мыс Каменный пропускают автотранспорт повышенной проходимости общей массой до 60 тонн», — рассказали в пресс-службе МЧС Ямала.

На ледовой переправе через реку Обь разрешена грузоподъемность для колесных транспортных средств массой до 25 тонн, для гусеничных — массой до 30 тонн. Движение транспорта категории Д с пассажирами по переправе запрещено.

Сезонные трассы Салехард — Надым, Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале еще не достроены.

Юлия Фролова
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