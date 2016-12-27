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27 декабря 2016
Главные новости Москвы
15:27  27 декабря 2016 0

На фрагментах разбившегося Ту-154 не обнаружено следов взрывчатки

Мемориалы после крушения ТУ-154 в небе над Сочи. Концертный зал Александрова. Офис доктора Лизы. Москва, свечи, иконы, мемориал, траур, богоматерь
Первые результаты обследования обломков самолета и тел погибших не дают оснований говорить о терактеФото: Владимир Андреев © URA.Ru
новость из сюжета:
Катастрофа Ту-154, летевшего в Сирию
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Следов взрывчатки на обломках самолета Ту-154, который потерпел крушение над Черным морем 25 декабря, пока не обнаружено. Первые результаты обследования тел погибших также пока не дают оснований говорить о гибели людей в результате взрыва. Об этом сообщает РБК со ссылкой на свой источник.

По данным агентства «Интерфакс», которое также приводит слова своего источника, версия теракта не подтверждается показаниями свидетелей трагедии, а видеозапись вспышки в небе, появившаяся в Сети, была сделана почти через полчаса после авиакатастрофы.

Разрушения хвостовой части Ту-154 могут свидетельствовать о том, что командир хотел посадить его на воду, цитирует свой источник ТАСС. Еще по одной версии, у пилотов просто не было времени подать сигнал бедствия: до последнего они пытались спасти судно.

Самолет Минобороны Ту-154Б-2 разбился утром 25 декабря после вылета из аэропорта Сочи, где у него была дозаправка. Воздушное судно направлялось из Москвы в сирийскую Латакию. Помимо членов экипажа и военнослужащих, на его борту находились артисты ансамбля имени Александрова, журналисты и глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка — всего 92 человека. Все они погибли. Опознание тел уже началось в Москве, куда они были доставлены из Сочи.

Наталья Щербакова
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