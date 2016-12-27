15:46 27 декабря 2016 1

Божена Рынска не в первый раз оказывается в центре скандала Фото: Instagram Божены Рынски

Высказывания светского обозревателя Божены Рынски, которая благодарила «боженьку» за «бонус» в виде гибели журналистов НТВ в авиакатастрофе Ту-154, а также сожалела, что в самолете оказались не все сотрудники телекомпании, сплотили россиян. При этом Рынске припомнили и ранее происходившие скандальные истории.

На своей странице в Facebook, напомним, светская обозревательница вопрошала, почему вместо ансамбля Александрова и Доктора Лизы на борту рухнувшего в Черное море самолета не находились все остальные сотрудники телеканала «НТВ».

В марте 2016 года Рынска предложила залить детские площадки зарином, чтобы избежать шума, исходящего от играющих детей, напоминает «Утро.ру». Четырьмя годами ранее она сумела избежать наказания за участие в несанкционированном митинге на Триумфальной площади в Москве, который перерос в потасовку с ОМОН. Рынска была задержана, при этом она обзывала стражей порядка «зверьем» и «животными» и угрожала «пасть порвать» и «выколоть шилом глаза» омоновцам. Уголовное дело в отношении журналистки возбудили, однако Следственный комитет пришел к выводу, что ее слова не являются неприличными и не несут общественной опасности.

Во время выборов мэра Москвы Рынска оскорбила в интернете пожилых людей, заявив, что она «ощутила нехорошие чувства по отношению к старикам», которых, по ее мнению, на избирательном участке было слишком много. Рынска указала, что они «вносят чудовищные помехи в избирательный пейзаж» и «заедают наш век своим тупорылым голосованием». Оскорбленные пенсионеры подали в суд, возмутившись тем, что публичная персона навязывает молодежи негативное и хамское отношение к пожилым людям.

«Очень трудно жить в одной стране с людьми, которые радуются смерти сограждан. Даже более — мерзко жить рядом с такими. Думается, общество должно обезопасить себя от таковых сограждан, изолировав их. И тут принципиально важно, чтобы эти люди не отделались условными сроками, а получили реальные», — отмечает в «Живом Журнале» блогер под ником maxfur.

Ранее на портале change.org была создана петиция, автор которой требует лишить Божену Рынска гражданства и выдворить ее из России за циничные высказывания о жертвах катастрофы Ту-154. Под обращением к президенту в данный момент подписались уже около 100 тысяч человек.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя пассажи скандальной блогерши, высказался предельно точно и емко. «В целом эти уродливые проявления сумасшествия поражают особенно в такие дни», — цитировала представителя Кремля «Газета.Ru». Скандальным «постом» журналистки занялась Генпрокуратура.