16:02 27 декабря 2016 1

В команде Андрея Потапова появилось новое лицо - чиновник из правительства области Фото: Игорь Меркулов © URA.Ru

Руководитель администрации Кургана Андрей Потапов на совместном заседании депутатских комиссий представил кандидатуры на должности директоров городских департаментов. Один из претендентов вызвал много вопросов и сомнений у депутатов.

Как рассказал «URA.Ru» коммунист Яков Сидоров, на пост руководителя департамента экономического развития, предпринимательства и торговли, который долгие годы возглавляла Ольга Печерина, сити-менеджер предложил назначить Павла Комогорова.

Молодой человек ранее работал заместителем начальника управления развития сельских территорий и перерабатывающей промышленности департамента АПК Курганской области. Науку публичного управления Комогоров постигал в США. Вместе с тем вопрос депутата Якова Сидорова о планах по развитию экономики города поставил его в тупик.

«Внятного ответа на свой вопрос я не услышал. Я предложил ему подготовить план к завтрашнему дню, на что он сказал, что за ночь вряд ли сможет это сделать, — рассказал Яков Сидоров. — Мы хотим, чтобы такие стратегические ведомства, как департамент экономического развития, занимали профессионалы, а не те, кому надо учиться и набираться опыта. Хватить с нас экспериментов! Город Курган — это не площадка для опытов, а мы не подопытные кролики!» — возмутился депутат.

Ольге Печериной, в свою очередь, по некоторым данным, предложено стать заместителем управляющего делами администрации города Кургана Сергея Заскалькина.

На пост директора департамента ЖКХ, которым руководит Святослав Рудаев, предложен Александр Гонцов. Эта кандидатура вызвала меньше вопросов у депутатов. Как отметил депутат Олег Прозоров, Гонцов долгое время работал в качестве заместителя директора департамента ЖКХ, а в последнее время фактически исполнял обязанности руководителя. С учетом его опыта в этой сфере есть надежда, что он справится.

В должности заместителя руководителя администрации — директора департамента социальной политики сити-менеджер предложил оставить Игоря Постовалова. С обязанностями директора департамента земельных отношений, архитектуры и строительства, по мнению Андрея Потапова, хорошо справляется Елена Иванова.

Окончательное решение по предложенным кандидатурам депутаты примут в среду, 28 декабря, на заседании городской Думы.

Андрей Потапов, напомним, возглавил администрацию Кургана в сентябре 2016 года. Как ранее сообщало «URA.Ru», в октябре гордума согласовала первого заместителя Потапова, Андрея Жижина, а также директора департамента финансов Игоря Зворыгина.