{{user.notifications_count}}
Выйти
Войти
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированны. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,86
Динамика за 2 недели
Евро 63,57
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
27 декабря 2016
Главные новости Москвы
16:09  27 декабря 2016 5

Смену власти на Украине суд признал госпереворотом

Майдан. Киев. Украина. Ночь 19-20.02.14 Конец перемирия, майдан, боец, беспорядки, война
События на майдане признаны госпереворотомФото: Валентина Свистунова © URA.Ru

Дорогомиловский районный суд Москвы признал смену власти на Украине в феврале 2014 года государственным переворотом. Таким образом был удовлетворен иск экс-депутата Верховной Рады Украины Владимира Олейника.

Вынося заключение по иску, судья отметил, что «данное обстоятельство [совершение госпереворота] нашло подтверждение в доказательствах, представленных в деле». Выводы судьи приводит «Газета.Ru».

Выступая во время судебного заседания, экс- президент Украины Виктор Янукович заявил, что поддерживает иск своего бывшего однопартийца Олейника. Бывший депутат в свою очередь сообщил «Федеральной службе новостей», что на судебном заседании, которое прошло 23 декабря, предметом рассмотрения был закон об амнистии, принятый 21 февраля 2014 года.

«Мы прошли по статьям. Собравшиеся эксперты пришли к выводу, что такому букету преступлений может позавидовать даже ИГИЛ (террористическая организация запрещена Верховным судом РФ) — терроризм, проникновение в жилье, бандитизм, кражи и так далее», — отметил собеседник агентства.

Выступавший в суде экс-глава администрации Януковича, Андрей Клюев, заявил, что госпереворот подготовили и помогали осуществить спецслужбы США. А Евросоюз грозился сменить власть на Украине, если бывший президент страны Виктор Янукович откажется подписывать соглашение о евроинтеграции.

В иске Олейник заявлял, что власть на Украине поменялась в результате преступной деятельности — насильственного свержения конституционного строя. В качестве основных аргументов он привел следующие: захват административных зданий, незаконное внесение протестующими изменений в законодательство, отстранение от власти прежних лидеров страны, пишет «Национальная служба новостей».

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров