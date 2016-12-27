Для жителей Ямала без счетчиков вырастет плата за «коммуналку»

16:18 27 декабря 2016 1

С 1 января 2017 года ямальцы увидят в квитанциях новые цифры Фото: Алексей Гущин © URA.Ru

Повышающий коэффициент при расчете платы за коммунальные услуги (электроэнергия, отопление, горячее и холодное водоснабжение) увеличится с 1 января 2017 года. Сейчас он составляет 1,4 по отношению к действующим нормативам, будет — 1,5.

Напомним, применять повышающие коэффициенты стали с июля 2016 года (603-е постановление правительства РФ), когда были внесены изменения в правила предоставления коммунальных услуг населению и юрлицам, чьи помещения расположены в жилых домах.

Это должно было подстегнуть жителей страны к более экономному расходу ресурсов, а главное — к установке индивидуальных приборов учета, так как в случае с электроэнергией и водоснабжением коэффициент применяется только к тем абонентам, кто до сих пор не имеет личных счетчиков и за услуги платит по нормативу.

«Фактически плата за каждую отдельную услугу сначала была увеличена на 40%, теперь на 50, — поясняет директор филиала АО „ЕРИЦ ЯНАО“ в Ноябрьске Ирина Полякова. — Для примера: норматив на ГВС на одного человека в месяц составляет 2,93 куб. м. Умножаем норматив на коэффициент (1,5) и на стоимость одного кубометра горячей воды (104,38) — получится 457 рублей, что на 150 рублей больше, чем цифра без коэффициента. Такая же формула применима для расчета платы за холодное водоснабжение и электроэнергию».

Что касается отопления, то пока в Ноябрьске к этой услуге коэффициент не применяется. Но надо знать, что здесь определяющим фактором являются не индивидуальные, а коллективные приборы учета.

Там, где нет общедомовых счетчиков, будет применяться коэффициент.

Причем для среднестатистической квартиры площадью 52-56 квадратных метров к цене за отопление коэффициент сразу добавит рублей 800. Но есть дома-исключения.

Так, повышающий коэффициент по теплу не применяется в тех домах, где потребление теплоэнергии не превышает 0,2 гКал/час. Такие дома считаются маломощными. Кроме того, повышающий коэффициент не применим к расчету за любые услуги в ветхом и аварийном жилье, а также в домах, где технически невозможно установить индивидуальные и общедомовые приборы учета.

Важное дополнение: автоматический переход на оплату коммунальных услуг по нормативу с учетом повышающего коэффициента будет применяться в отношении тех потребителей, которые дважды не пускали в свои дома контролеров управляющих и ресурсоснабжающих организаций для сверки показаний индивидуальных приборов учета. И такой расчет будет производиться вплоть до момента, пока специалисты не проверят работу счетчиков.