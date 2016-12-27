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16:35  27 декабря 2016 0

«Губернаторский» благотворительный фонд помог 119 тюменским детям

Принцесса года. Финал. Ресторан №1. R1. Екатеринбург, новый год, подарки
Все 119 юных пациентов получат подарки к Новому годуФото: Дарья Попова © URA.Ru

Благотворительный проект «Ключ к жизни» в Тюменской области в 2016 году помог 119 детям. За пять лет существования проекта для лечения юных пациентов в лучших клиниках мира было собрано 123 миллиона рублей.

«Пять лет назад в регионе мы объединили усилия, чтобы оперативно помогать маленьким тюменцам, которым требуется обследование и лечение с применением высоких медицинских технологий, недоступных в России, — заявил губернатор Владимир Якушев. — Многим из них необходимы серии операций или не один курс лечения. Так появился проект социального партнерства „Ключ к жизни“. Для его участников он стал и последней надеждой, и главной поддержкой».

Стоит отметить, что значительную часть финансирования проекта осуществляет Тюменская область.

Всем 119 детям в предновогодние дни доставят подарки от Деда Мороза, сообщили в пресс-службе губернатора Тюменской области. Всего за пять лет медицинскую помощь от «Ключа к жизни» получили 735 детей, многие из них за счет денег благотворителей лечились в лучших медицинских клиниках мира.

«URA.Ru» писало об истории шестилетнего Димы Гамадеева, который после операции на миндалинах в частной клинике «Олимп» фактически превратился в «растение». С помощью проекта «Ключ к жизни» мальчика удалось отправить на лечение в Израиль. Реабилитация дала положительные результаты, мать мальчика сообщала через соцсети, что срок восстановительного курса продлен еще на два месяца.

Валерий Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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