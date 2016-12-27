16:10 27 декабря 2016 0

Соцсеть предлагает своим пользователям новую платную услугу Фото: Владимир Жабриков © URA.Ru

Пересылка GIF-картинок в сообщениях социальной сети «Одноклассники» становится платной. Пока — в тестовом режиме. Соцсеть предлагает своим пользователям купить услугу на один день или опробовать её в течение недели с последующим автоматическим продлением подписки. Стоимость одного дня пользования услугой составляет 30 рублей (1 ОК = 1 рубль). Подписка на месяц обойдётся в 99 ОК.

Стоимость одного дня услуги составляет 30 рублей

Заплатить предлагается только за саму GIF-картинку, прикрепленную к сообщению. Ссылку на GIF-файл пока по-прежнему можно отправить бесплатно.

По словам представителей «Одноклассников», нововведение пока эксперимент и касается ограниченной части аудитории, сообщает портал «Лайкни». Его основная цель — понять, насколько востребован в сообщениях пользователей соцсети формат «гифок».