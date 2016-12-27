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27 декабря 2016
16:10  27 декабря 2016 0

«Одноклассники» стали брать плату за пересылку «гифок»

Клипарт, всего понемногу, социальные сети, одноклассники
Соцсеть предлагает своим пользователям новую платную услугуФото: Владимир Жабриков © URA.Ru

Пересылка GIF-картинок в сообщениях социальной сети «Одноклассники» становится платной. Пока — в тестовом режиме. Соцсеть предлагает своим пользователям купить услугу на один день или опробовать её в течение недели с последующим автоматическим продлением подписки. Стоимость одного дня пользования услугой составляет 30 рублей (1 ОК = 1 рубль). Подписка на месяц обойдётся в 99 ОК.

Стоимость одного дня услуги составляет 30 рублей

Заплатить предлагается только за саму GIF-картинку, прикрепленную к сообщению. Ссылку на GIF-файл пока по-прежнему можно отправить бесплатно.

По словам представителей «Одноклассников», нововведение пока эксперимент и касается ограниченной части аудитории, сообщает портал «Лайкни». Его основная цель — понять, насколько востребован в сообщениях пользователей соцсети формат «гифок».

Наталья Щербакова
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