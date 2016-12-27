Дед Мороз приехал на оленях поздравить детей в школу-интернат. ФОТО, ВИДЕО

16:55 27 декабря 2016 0

Дети из-за кори не смогли поехать к Деду Морозу, тогда он приехал сам Фото: Уральская резиденция Деда Мороза

Уральская резиденция Дед Мороза вместе с представителями добровольческого движения «Дорогами добра» поздравили детей из коррекционной школы-интерната в селе Черноусово в Свердловской области.

«Счастливые взгляды детей и педагогов при встрече с настоящими северными оленями и Дедом Морозом — это то, ради чего можно съездить на другой край света, ну или хотя бы другой край области», — сказала «URA.Ru» директор Уральской резиденции Деда Мороза Наталья Скороходова.

Поездка из резиденции Деда Мороза в деревню стала отчасти вынужденной мерой. У себя в резиденции каждый год на праздник принимают тысячи детей. Но в этом году из-за вспышки кори детям запрещено посещать массовые мероприятия, так как не у всех есть справки о прививках.

1/5 Появление экзотических животных стало праздником для ребят Фото: Уральская резиденция Деда Мороза

«Поэтому мы, совместно с волонтерами, приехали в детский дом, который курирует благотворительная организация «Дорогами добра», — пояснила Наталья Скороходова.