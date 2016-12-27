16:51 27 декабря 2016 0

В Зауралье уверены: пить меньше не станут Фото: Александр Мамаев © URA.Ru

Во время встречи директора департамента АПК Курганской области с предпринимателями региона была затронута проблема продажи контрафактного алкоголя. Владельцы сельских магазинов жалуются, что поставлены в заведомо невыгодные условия по сравнению с тем, кто торгует нелегально.

Встреча была организована зауральским бизнес-омбудсменом Игорем Клепининым. В очередной раз возникла тема введения ЕГАИС. Продавцы жалуются, что система учета алкоголя обходится слишком дорого для мелких магазинов в районах.

«Я должен потратить 40-50 тысяч на аппарат, провести интернет, обучить старушек, которые у нас торгуют, этим пользоваться. Это все тоже не просто, — рассказал один из представителей бизнеса. — В каждой деревне есть один-два подпольных магазина, с которыми никто не борется. Они открыто смеются над нами».

По словам владельца магазина, после запрета настойки боярышника он перестал торговать спиртосодержащей продукцией, однако его соседи-нелегалы только увеличили объемы продаж.

«Верните водку по 100 рублей!» — сошлись во мнении представители районов области. Однако глава департамента АП не согласился с ними. «Пить русского человека мы не отучим», — отметил Сергей Пугин, но предложил активнее жаловаться на нарушителей правил торговли. В качестве примера он привел своего соседа, который громко слушал музыку. «Три месяца я каждый день вызвал милицию. Помогло», — поделился Сергей Пугин.

Тем не менее жители деревень жалуются, что даже главы сельсоветов стараются не ввязываться в конфликты «Они боятся, что у них дом сожгут», — пояснили сельчане. Также, по их словам, не всегда на жалобы реагирует полиция.

Представитель областной прокуратуры Павел Каранда в свою очередь отметил, что имеются критерии, по которым можно привлечь к ответственности продавцов-нелегалов, и, если правоохранительные органы не выполняют свою работу, это может стать поводом для наказания силовиков.