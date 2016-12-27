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27 декабря 2016
Главные новости Москвы
16:46  27 декабря 2016 0

Президент Болгарии обвинил Россию в подрыве Евросоюза изнутри

Посольство Бельгии. Москва, флаг бельгии и евросоюза
По мнению болгарского президента, разделение Евросоюза происходит по вине МосквыФото: Владимир Андреев © URA.Ru

Россия разными способами пытается дестабилизировать обстановку в Евросоюзе. Об этом заявил президент Болгарии Росен Плевнелиев.

Росен Плевнелиев считает, что Россия финансирует антиевропейские партии и СМИ в Болгарии и других странах Европы, чтобы «подорвать ЕС изнутри». Интервью болгарского президента изданию Frankfurter Allgemeinen Zeitung цитирует «Федеральное агентство новостей».

Лидер Болгарии уверен, что власти Москвы преследует ту же цель, которую когда-то ставил перед собой СССР — ослабить Европу и распространить среди ее граждан «сомнения по поводу ценности демократии и верховенства права».

Президент также пояснил, что жители Евросоюза должны знать о том, «что происходит и на что направлена российская пропаганда», пишет «Газета.Ru».

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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