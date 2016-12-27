{{user.notifications_count}}
Выйти
Войти
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированны. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,86
Динамика за 2 недели
Евро 63,57
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
27 декабря 2016
Главные новости Москвы
17:00  27 декабря 2016 0

Их тоже пьют? Йод и зеленку начнут продавать только по рецепту

Аптеки. Екатеринбург, аптека, лекарства, фармацевт
Зеленку и йод не дадут без рецепта врачаФото: Александр Ельчищев © URA.Ru

Йод и зеленка могут стать рецептурными препаратами вслед за «Боярышником» и «Валокордином». По словам вице-премьера Александра Хлопонина, дискуссия на эту тему сейчас проходит в правительстве России.

По словам Хлопонина, все спиртосодержащие жидкости двойного назначения точно станут рецептурными. «Думаю, что в первом квартале мы окончательно примем решение, изменим нормативные акты», — цитирует чиновника ТАСС.

Он уточнил, что в правительстве идут споры о том, стоит ли включать в список рецептурных препаратов только «Валокордин» или стоит также добавить йод, зеленку и другие спиртосодержащие лекарства.

Ранее вице-премьер сообщил, что продажи «Валокордина» по рецепту начнутся со второго квартала 2017 года.

Вопрос о запрете в свободной продаже спиртосодержащих лекарств был поднят после массового отравления концентратом «Боярышника» в Иркутске. Производители вместо этилового спирта добавляли в концентрат для ванн метиловый. Жертвами отравления, употреблявшими спиртосодержащий напиток внутрь, стали 76 человек.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев после ЧП говорил о том, что « необходимо обратить внимание на оборот такого рода алкоголесодержащих жидкостей» Его заявление приводила «Газета.Ru». В пятницу, 23 декабря, он поручил приостановить продажу товаров с содержанием спирта выше 25%.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров