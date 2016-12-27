17:28 27 декабря 2016 0

Установка несущих опорных колец кровли закончена Фото: Анна Майорова © URA.Ru

До сдачи обновленного Центрального стадиона в Екатеринбурге остался один год. Арена почти приобрела окончательные формы, теперь рабочим необходимо придать ей эстетический вид. Журналисты «URA.Ru» побывали на объекте и подготовили подробный фото- и видеорепортаж о том, как изменилась главная свердловская арена за время реконструкции с 2014 года.

Если посмотреть на Центральный стадион с 11-го этажа ближайшего дома на улице Пирогова, то объект напоминает муравейник. На площадке задействовано около 1000 человек — они обустраивают территорию, прокладывают инженерные сети, делают фасад и навес, достраивают трибуны.

Директор компании «Синара-Девелопмент» Тимур Уфимцев провел представителей СМИ по местам, которые не попадали еще в объективы телекамер и фотоаппаратов.

На площадке работают около 1000 человек Фото: Анна Майорова © URA.Ru

По его словам, на сегодняшний день новый стадион готов на 30-40 процентов. При этом Тимур Уфимцев уточнил, что строители на 95 процентов выполнили самые трудоемкие — монолитно-железобетонные — работы.

Особая гордость Центрального стадиона, по мнению Уфимцева, — это крыша. «Закончен самый сложный этап — установка несущих опорных колец кровли. Внутреннее кольцо как бы натягивает внешнее и будет натягивать кровлю. Причем кровля будет не выпуклая, а, так сказать, впуклая. Это уникальное решение. За счет этого металлоемкость конструкции была снижена в полтора раза», — сказал Уфимцев.

Внутреннее кольцо весом 486 тонн уже держится без помощи временных опорных конструкций. Рабочие начали их разбирать. «Когда весь этот металлолом будет вывезен. начнутся работы по устройству футбольного поля. Посев травы запланирован на май—июнь 2017 года», — заметил Уфимцев.

Уфимцев: «Кровля будет не выпуклая, а, так сказать, впуклая» Фото: Анна Майорова © URA.Ru

По планам, стадион должен быть полностью готов к 31 декабря 2017 года, но в «Синаре-Девелопмент» подчеркивают, что сейчас стройка идет с опережением графика на полтора месяца.

На западной и восточной трибунах уже появились остекленные зоны — скайбоксы. Они находятся в VIP-зоне. Здесь будут работать кафе и рестораны, так что посетители смогут обедать или наслаждаться чашечкой кофе, не отвлекаясь от матча. Сверху будет расположена еще одна зона — повышенного комфорта — VERY VIP. Она предназначена для официальных лиц.

Строители также попытались удивить журналистов «демонстрационной трибуной». К теплому сезону часть южного сектора примет свой окончательный вид — ее покрасят, оборудуют креслами, сделают пол, и тогда станет понятно, как будут выглядеть остальные трибуны и удобно ли будет на них сидеть. Кресла на трибунах будут выполнены в оранжево-черной цветовой гамме — дань футбольному клубу «Урал».

Во время ЧМ-2018 стадион будет вмещать 35 тысяч зрителей Фото: Анна Майорова © URA.Ru

Сейчас строители заканчивают возведение первой сборно-разборной трибуны с северной стороны стадиона. На очереди — вторая, с южной стороны. Каждая из них сможет вмещать по шесть с лишним тысяч зрителей. «Складные» трибуны необходимы, чтобы на время ЧМ-2018 стадион соответствовал требованиям ФИФА и мог принять 35 тысяч человек. После мундиаля их разберут.

В подтрибунных помещениях журналистам показали будущие раздевалки, микст-зону, пресс-центр, судейские комнаты. Пока внутри только строительный хлам, серые стены и тепловые пушки, но в ближайшее время здесь начнутся облицовочные работы, пообещал Уфимцев. «Общая площадь стадиона — 57 тысяч квадратных метров. Для сравнения: офис группы „Синара“ — 20 тысяч квадратных метров. То есть здесь мы могли бы разместить три офиса», — отметил он.

Снаружи стадиона уже стоят остекленные контрольно-пропускные пункты северного, южного восточного и западного секторов. Здесь будут досматривать зрителей и проверять их билеты. Ожидается, что вход на стадион (или выход с него) займет 10-15 минут.

Напомним, в Екатеринбурге пройдут четыре игры в рамках ЧМ-2018. Матчи состоятся 15, 22, 25 и 28 июня. На время чемпионата стадион будет называться «Екатеринбург-Арена». Мундиаль также пройдет еще в 10 городах России: Москве, Калининграде, Казани, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске, Сочи, Санкт-Петербурге и Волгограде.