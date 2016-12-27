17:23 27 декабря 2016 0

В ХМАО энергетики реализовали новый проект (архивное фото) Фото: depositphotos.com

Для сельхозпредприятия «Белоярское» была построена необходимая электросетевая инфраструктура. Это было сделано компанией «ЮТЭК-Региональные сети» (мажоритарный акционер — правительство ХМАО) в рамках инвестиционной программы на 2013—2017 годы.

Объект в Белоярском практически готов. «Идут предпусковые наладочные работы. В этом проекте были учтены как существующие, так и перспективно развивающиеся мощности сельхозпроизводителя на годы вперед. Точкой питания стала существующая трансформаторная подстанция „Молокозавод“, от которой были построены распределительные сети 10 и 0,4 кВ общей протяжностью в воздушном и кабельном исполнении более 1,5 километров. Кроме того, были смонтированы две комплектные трансформаторные подстанции мощностью 400 и 250 кВА», — рассказали в компании. Всего в этот проект «ЮТЭК-Региональные сети» инвестировано 13,8 млн рублей.

Фото: «ЮТЭК-Региональные сети»

Ранее энергоснабжение осуществлялось в первую очередь по воздушным линиям местной сетевой компании. Они были сильно изношены, при этом имели большую протяженность. Происходили аварии, сотрудникам сетевой компании приходилось подолгу отыскивать место повреждения оборудования, а сельхозпредприятие находилось без электричества.

«Электрическим сетям было уже лет 30, никто их не менял, трансформаторные подстанции были старые. Было очень сложно. Свет отключался часто. Сейчас, когда компания „ЮТЭК-Региональные сети“ построила новые сети для хозяйства, ситуация поменялась кардинально» — рассказал директор ООО СП «Белоярское» Александр Корепанов.

Сейчас все производственные помещения (коровник, телятник, птичник, свинарник, теплицы, где выращивают огурцы, и мясоперерабатывающий цех) обеспечиваются качественным и бесперебойным энергоснабжением. В ближайшем будущем руководство предприятия планирует расширять свое производство.