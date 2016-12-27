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Главные новости ХМАО
18:32  27 декабря 2016 0

В Югре новые отставки чиновников после аварии с гибелью детей

Итоговая пресс-конференция Трубецкого. Сургут, Трубецкой Андрей
Глава Сургутского района Андрей Трубецкой начал чистку в мэрии после трагедии под Ханты-МансийскомФото: Александр Кулаковский © URA.Ru
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Автобус с детьми попал в крупное ДТП в ХМАО
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В Сургутском районе отправлены в отставку несколько чиновников и руководителей спортшкол. Поводом стали нарушения, выявленные в ходе проверки после ДТП с гибелью детей из Нефтеюганска. Об этом «URA.Ru» сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.

Кто конкретно ушел в отставку, Трубецкой пока не рассказал, отметив, что еще несколько человек лишатся своих должностей в ближайшее время.

«Это не от самодурства. Есть правила, которые нарушать просто нельзя, и наказание здесь одно. Если человек не понимает меру и степень своей ответственности, то с ним будем прощаться. В результате проверки были выявлены два учреждения, где эти нарушения носили постоянный характер. И страшно не только то, что они были систематическими, но и то, что человек не понимает своей ответственности, он не видит проблемы», — прокомментировал ситуацию Андрей Трубецкой.

Авария произошла 4 декабря. Воспитанники нефтеюганской спортшколы «Сибиряк» возвращались на автобусе с окружных соревнований и попали в ДТП с грузовиками и легковушкой. Погибли 12 человек, в том числе 10 детей. После трагедии в Нефтеюганске были уволены директор «Сибиряка» Ирина Тарасова, вице-мэр по социальной политике Светлана Михалева и зампред комитета физической культуры и спорта Александр Комарницкий.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.Ru»
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