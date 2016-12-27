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27 декабря 2016
Главные новости Москвы
17:36  27 декабря 2016 4

Вахтовики, задавившие медведя на «Уралах», добивали его ломом. Живодеров найдут быстро. ВИДЕО

Медведь. Челябинск., медведь есть чо
Вахтовики убили медведя с особой жестокостью (фото из архива)Фото: Вадим Ахметов © URA.Ru

Пользователи интернета выяснили, что у истории с убийством медведя в Якутии, которого вахтовики переехали на «Уралах», есть продолжение. Зажатого между автомобилями, но еще живого зверя добивали ломом.

Видео ужасной расправы над животным запечатлели те же вахтовики, которые ранее переехали на тяжелых «Уралах» медведя. В продолжении ролика, как пишет «Федеральное агентство новостей», несчастное животное добивают стальным ломом, целясь точно в голову.

Заместитель министра охраны природы Якутии Дьулустан Дьяконов пообещал, что убивших медведя вахтовиков найдут быстро. По его словам, это будет несложно сделать, так как на видео хорошо видны номера «Уралов», отмечает «Газета.Ru».

Министерство начало проверку по факту жестокого убийства медведя. Специалисты также не исключают, что вахтовики могли преследовать хищника намеренно, поскольку он не залег в спячку и появлялся возле их рабочего места, угрожая нападением.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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