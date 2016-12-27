Уральский мэр стал отцом во время командировки в «Сколково»

17:45 27 декабря 2016 1

Пока Жилин защищал программу развития Златоуста, у него родился четвертый ребенок Фото: Вадим Ахметов © URA.Ru

У мэра Златоуста Вячеслава Жилина родилась дочь. Счастливый отец в это время находился в «Сколково», где на правительственной комиссии защищал программу развития муниципалитета как моногорода. Об этом корреспонденту «URA.Ru» сообщил сам Жилин.

«Пока еще не решили, как назовем дочь. Главное, и она, и мама здоровы. С супругой разговаривал по телефону — говорит, девочка хорошенькая, темноволосая. Так что сегодня у меня две победы — успешная защита программы и рождение ребенка! Ночью вылетаю домой», — сказал глава третьего по величине города Челябинской области.

Для Вячеслава Жилина это уже четвертый ребенок. Он воспитывает двух сыновей и теперь уже двух дочерей.

Что касается представленной в «Сколково» программы, то она касается развития городской среды и создания агломерации с Миассом. Проекты «Уральская Швейцария» и «Российская оружейная академия» заявлены основными, а якорным объектом обозначен центр олимпийской подготовки «Уреньга».

Работа по проекту ведется по поручению губернатора Бориса Дубровского. Направление стратегического развития «моногорода» курирует президент РФ Владимир Путин.