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Главные новости Челябинской области
17:45  27 декабря 2016 1

Уральский мэр стал отцом во время командировки в «Сколково»

Поездка Дубровского в Златоуст. Челябинск., жилин вячеслав
Пока Жилин защищал программу развития Златоуста, у него родился четвертый ребенокФото: Вадим Ахметов © URA.Ru

У мэра Златоуста Вячеслава Жилина родилась дочь. Счастливый отец в это время находился в «Сколково», где на правительственной комиссии защищал программу развития муниципалитета как моногорода. Об этом корреспонденту «URA.Ru» сообщил сам Жилин.

«Пока еще не решили, как назовем дочь. Главное, и она, и мама здоровы. С супругой разговаривал по телефону — говорит, девочка хорошенькая, темноволосая. Так что сегодня у меня две победы — успешная защита программы и рождение ребенка! Ночью вылетаю домой», — сказал глава третьего по величине города Челябинской области.

Для Вячеслава Жилина это уже четвертый ребенок. Он воспитывает двух сыновей и теперь уже двух дочерей.

Что касается представленной в «Сколково» программы, то она касается развития городской среды и создания агломерации с Миассом. Проекты «Уральская Швейцария» и «Российская оружейная академия» заявлены основными, а якорным объектом обозначен центр олимпийской подготовки «Уреньга».

Работа по проекту ведется по поручению губернатора Бориса Дубровского. Направление стратегического развития «моногорода» курирует президент РФ Владимир Путин.

Сергей Леонов
© Служба новостей «URA.Ru»
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