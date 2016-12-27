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23 декабря 2016
18:11  27 декабря 2016 0

Рабочие в Перми отравились нефтепродуктами, один из них скончался

Заправка Лукоил. Нижневартовск., бензин, заправка, огнеопасно, цистерна, бензовоз, нефть, лукойл
На предприятии изымают документы из-за отравления рабочихФото: Александр Елизаров © URA.Ru

Во время чистки железнодорожных цистерн от нефтепродуктов в Индустриальном районе Перми отравились двое рабочих. Один из них скончался, второй попал в больницу.

Инцидент произошел в воскресенье, 25 декабря. В пресс-службе краевого СУ СКР корреспонденту «URA.Ru» отказались назвать предприятие, на котором работали отравившиеся, уточнив лишь, что это общество с ограниченной ответственностью.

Сейчас следователи проводят в ООО проверку: осматривают место происшествия, изымают документацию учета инструктажа по технике безопасности, опрашивают сотрудников, назначают необходимые экспертизы, а также проверяют, есть ли в случившемся вина руководящего состава предприятия.

Анна Белкина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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